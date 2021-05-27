Iğdır'da 30 yıldır bu işi yapıyor! Bırakırsa meslek bitecek: Yılın 3-4 ayında...

"Bizden sonra gelen nesle bu iş oldukça ağır geliyor" diyen Balcı "Eskiden Iğdır'da 8-9 tane keçe ustası vardı. Hepsi bu işi bıraktı. Şu anda bir Allah bir de ben kaldım. Mesleğimiz unutulmaya yüz tutmuş durumda." ifadelerini kullandı.