Iğdır'da 30 yıldır bu işi yapıyor! Bırakırsa meslek bitecek: Yılın 3-4 ayında...
IĞDIR'da yaşayan 48 yaşındaki Veysel Balcı, baba mesleğini 30 yıldır ayakta tutmaya çalışıyor.
Iğdır’da küçük yaşlarda babasından öğrendiği çoban kepeneği mesleğini 30 yılı aşkın bir süredir icra eden kepenek ustası Veysel Balcı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ayakta tutmak için mücadele veriyor.
Kendisine ait imalathanesinde mesleğini yaşatmaya çalışan Balcı, kepenek işinin eskisi kadar ilgi görmediğini ve kendisi dışında da bu işi yapan başka kepenek ustasının kalmadığını söyledi.
30 senedir kepenek ustası olan Veysel Balcı, mesleğinin artık eskisi kadar ilgi görmediğini belirterek, “1990 yılında bu mesleğe başladım. Yaklaşık olarak 30-35 senedir de işime devam ediyorum. Bu mesleği babamdan öğrendim ve bu yüzden çekirdekten yetiştim." dedi.
"Bizden sonra gelen nesle bu iş oldukça ağır geliyor" diyen Balcı "Eskiden Iğdır'da 8-9 tane keçe ustası vardı. Hepsi bu işi bıraktı. Şu anda bir Allah bir de ben kaldım. Mesleğimiz unutulmaya yüz tutmuş durumda." ifadelerini kullandı.