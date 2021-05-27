Olivier Giroud'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Dünya devine gidiyor

Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen ve adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Olivier Giroud, Serie A ekibi Milan ile prensipte anlaştı.

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Bir süredir adı Fenerbahçe'nin gündeminde olan Olivier Giroud, İtalya'ya gidiyor. Calciomercato'nun haberine göre Fransız golcü, Serie A'da sezonu ikinci bitiren ve yıllar sonra Şampiyonlar Ligi bileti alan Milan ile prensip anlaşmasına vardı.

Fransız golcüyle 2 yıllık anlaşmaya varan Milan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City - Chelsea finalinin ardından transferi resmiyete kavuşturacak.

Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen Olivier Giroud için Milan herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon forma giydiği 31 maçta 11 gol kaydeden Giroud, 2018'in Ocak ayında Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.