FETÖ'nün 'Emniyet mahrem imamı' Ankara'da yakalandı

FETÖ/PDY'nin "Emniyet mahrem imamı" N.Ç, Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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2017 yılından bu yana Ankara Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranma kaydı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Soner" kod adlı emniyet mahrem sorumlusu N.Ç. için Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

N.Ç., özel ekibin çalışmaları sonucunda Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Yakalanmamak için kılık değiştirdi

4 yıldır firar olan N.Ç.’nin yakalanmamak için kılık değiştirdiği, kayıtsız bir evde saklandığı ve başkasının üzerine kayıtlı olan bir araç kullandığı tespit edildi.

BYLOCK kullanıcısı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ihraç olan şahsın ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin aynı zamanda yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı öğrenildi. Yine bir polis uygulama noktasında başkasına ait kimlik numarasını kullanmaya çalışan N.Ç., yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı tespit edilince yakayı ele verdi.