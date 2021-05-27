Ahmet Hakan tövbe etti! Süleyman Soylu kulisleri ders oldu

Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınacağı yolundaki kulislere inandığını ima etti. Erdoğan'ın, Soylu'ya sahip çıkmasıyla işittiklerinin nasıl çöpe döndüğünü belirtip, bir daha kulislere dalmayacağına söz verdi...

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Ahmet Hakan, bugün Hürriyet'te yayınlanan "Bir daha asla kulislere dalmayacağım" başlıkla yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınacağı yolundaki kulislere daldığını itiraf etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu'ya sahip çıkan dünkü açıklamasının ardından tüm zamanının boşa gittiğini anladığını belirten Ahmet Hakan, bir daha kulislere dalmamama sözü verdi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Erdoğan konuştu hepsi çöp oldu

Eğer ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.

Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.

Başlarlar büyük laflar etmeye.

Başlarlar kırk türlü senaryo üretmeye.

Başlarlar “şöyle olacak, böyle olacak” demeye.

Sessizlik bittiği anda ise...

Büyük laflar güme gider, senaryolar batar, olacak denenin hiçbiri olmaz.

Sonuç:

Boşa geçirilmiş vakitler, boşa gelinmiş gazlar, boşa kapılmış hayaller.

Benim son 15 günüm neredeyse bu türden kulis bilgileri ve analizleri işitmekle geçti.

Kulislere daldım. İşitmediğim dedikodu, işitmediğim senaryo, işitmediğim rivayet kalmadı.

Ve fakat... Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a sahip çıkan konuşmasından sonra... İşittiklerimin tümü bir anda çöp oluverdi.

Birden aklım başıma geldi. “Ben kulislere dalmayı hiç sevmezdim, bekleyip görmeyi tercih ederdim, nasıl oldu da kapıldım bu rüzgâra, kulislerde vakit geçireceğime oturup bir sezonluk Homeland izlerdim” falan diyerek dövündüm.

Son kararım şudur: Ben artık eski ben olacağım ve bundan sonra asla kulislere dalmayacağım.