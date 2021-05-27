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Erdoğan ile Soylu salona birlikte girdi Abdulkadir Selvi tam desteğin perde arkasını yazdı

Erdoğan ile Soylu salona birlikte girdi Abdulkadir Selvi tam desteğin perde arkasını yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan suç örgütlerine rest çekti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tam destek verdi. Erdoğan'ın grup toplantısına Soylu ile birlikte geldiğini yazan Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağını da anlattı.

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan suç örgütü lideri Peker'in iddialarıyla ilgili "İçişleri Bakanımızın yanındayız ve yanında olacağız" dedi, muhalefetin kriz umutlarını tamamen bitirdi.

Grup toplantısında yaşananları ve Erdoğan'ın konuşmasının satır aralarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde böyle paylaştı:

Soylu, Erdoğan'la birlikte yürüdü

"Dün gözlerin üzerinde olduğu isimlerden birisi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ydu. Soylu, Meclis’e kalabalık bir heyetle geldi. Doğrudan grup toplantısının yapılacağı salona geçmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceği Şeref Kapısı’na yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e gelmesiyle birlikte selamlaşıp grup toplantısına birlikte girdiler. Siyasette sembollerin önemi büyüktür. Ben o Meclis kulislerinde bakanlarının istifasını isteyen başbakanları gördüm. Hükümetlere ayar veren cumhurbaşkanlarına tanıklık ettim. Erdoğan’ın grup toplantısına Süleyman Soylu ile birlikte girmesi önemli bir mesajdı."

Soylu'ya en güçlü destek

Video operasyonların hedefinin Türkiye olduğunu belirten Erdoğan'ın sözlerini aktaran Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa ettiğinde dahi Süleyman Soylu’ya bu kadar güçlü bir şekilde destek vermemişti. Çünkü Erdoğan gördü ki, hedef sadece Süleyman Soylu değil. Asıl hedef kendisi." ifadelerine yer verdi. 

"Erdoğan konuşurken Soylu, mahcup ama mutlu bir şekilde başıyla selamladı"

Erdoğan'ın “Ülkede mikserler var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir” sözlerini köşesine taşıyan Selvi, "Erdoğan konuşurken Soylu, mahcup ama mutlu bir şekilde başıyla selamladı." diye yazdı.

Suç örgütlerine karşı mücadele

"Erdoğan ne yapacak" sorusuna Selvi, yazısında şu cevabı verdi:

"Erdoğan yine mücadeleyi seçti. Okyanus ötesinden yönetilen FETÖ’yle olduğu gibi, Körfez ötesinden yapılan saldırılara karşı mücadele edeceğini ilan etti. Önemli olan nokta buydu. Erdoğan mücadeleyi seçtiği takdirde sonucu belli demektir. Çünkü şimdiye kadar hep mücadele etti ve kazandı. Erdoğan filmin sonunu da şimdiden ilan etti. “Suç çeteleri mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız” dedi. Erdoğan böyle dediğine göre iş sadece bir takvim meselesi demektir."

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