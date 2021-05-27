AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "27 Mayıs" mesajı: Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir." ifadelerini kullandı.

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Çelik, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik mesajında mesajında, şunları kaydetti:

"Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."