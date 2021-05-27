Mustafa Varank: Muhalefet bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda “Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı”nda katıldı. Burada değerlendirmelerde bulunan Varank, Sedat Peker'in iddialarından medet uman muhalefete yüklendi.

"Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur." diyen Varank şunları kaydetti:

Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur.

Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir.

Ayrıntılar gelecek...