Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sedat Peker'i bitiren açıklamaları

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek diye merak ediyordu. Erdoğan, Sedat Peker'i 'sözde baba' diyerek bitirdi.

Youtube üzerinden yaptığı açıklamalar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Sedat Peker, Erdoğan'a bel bağlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu ve Sedat Peker'in ipini çekti. Erdoğan 'sözde baba' deyip Sedat Peker için şu açıklamaları yaptı:

-Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

-- Emniyet konusunda tarihi başarılara imza attık. Ajanların, yerli işbirlikçilerin ve suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik.