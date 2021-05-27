BIST 1.419
DOLAR 8,44
EURO 10,31
ALTIN 513,65
HABER /  DÜNYA

Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha öldürüldü

Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha öldürüldü

Meksika’da 6 Haziran’da yapılacak yerel seçimler öncesi bir belediye başkanı adayının daha öldürüldüğü bildirildi.

Abone ol

Guanajuato eyaletinin Moroleon kenti belediye başkanlığına aday Alma Barragan’ın, seçim kampanyası yürüttüğü sırada öldürüldüğü belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cinayetin "şüphesiz" organize suç çetelerinin işi olduğunu söyledi.

Obrador, çetelerin seçmenleri sandıklardan uzaklaştırmak için adayları öldürdüğünü ve çekimserliğin çok olduğu durumlarda seçimlere mafyaların hakim olduğunu ifade etti.

6 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler öncesi ülke genelinde öldürülen adayların sayısı 34’e çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a gidiyor
Fenerbahçe Karagümrük'ten Borini'yi istiyor
İsrail'e şok! İrlanda parlamentosu işgali 'fiili ilhak' olarak tanımladı
Galatasaray için Luis Abram iddiası
Mustafa Varank: Muhalefet bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale geldi
Toprak evli mi eşi kim şarkıcı Toprak ışık aslen nereli?
Türkiye elektrik piyasasında yeni dönem 1 Haziran'da başlıyor
Erdoğan ile Soylu salona birlikte girdi Abdulkadir Selvi tam desteğin perde arkasını yazdı
Şarkıcı Toprak kaç yaşında aslen nereli evli mi?
İsviçre, AB ile çerçeve anlaşması müzakerelerine son verdi
Yorumlar