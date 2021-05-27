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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Engelli vatandaşlara aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Engelli vatandaşlara aşılama başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimine yeni bir grubun daha girdiğini açıkladı. Koca, "Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takviminde öncelikli bir grubunda daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı. 

Bakan Koca yerli aı ile ilgili de müjdeyi verdi. Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz" dedi. İşte Koca'nın o paylaşımı: "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim."

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