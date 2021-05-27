BIST 1.425
DOLAR 8,44
EURO 10,31
ALTIN 514,17
HABER /  EKONOMİ

27 Mayıs altın fiyatları! Altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor

27 Mayıs altın fiyatları! Altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 515,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 848 liradan alıcı buluyor.

Abone ol

Dün, altının ons fiyatına paralel sınırlı oranda değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 515,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 515,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 848 lira, Cumhuriyet altını da 3.460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.900 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Belirsizlikler ve enflasyon endişeleri altın fiyatlarını destekliyor

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
'Polisim' diye dolandırdı, yakalanınca 'tövbeler olsun, parasını almadım' dedi
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den çarpıcı dolar yazısı! TL niçin değer kaybediyor?
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
İsviçre'de Türk iş insanı Suat Şahin'in fabrikası PKK yandaşlarının kimyasal saldırısına uğradı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Engelli vatandaşlara aşılama başlıyor
A Milli Takım'ın ikinci rakibi Gine
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 767 aranan şahıs yakalandı
Defne Joy Foster kaç yaşında öldü ölüm nedeni adli tıp açıkladı
Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha öldürüldü
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a gidiyor
Yorumlar