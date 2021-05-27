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Sırp stoper Maksimovic'ten Fenerbahçe'ye: Bana biraz süre verin

Sırp stoper Maksimovic'ten Fenerbahçe'ye: Bana biraz süre verin

Napoli ile sözleşmesi sona eren Sırp stoper Nikola Maksimovic, Fenerbahçe'den süre istedi.

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Geride bıraktığımız sezonda son düdüğe kadar kovaladığı şampiyonluğu önümüzdeki sezon yakalamak isteyen Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Öne çıkan isim ise Napoli ile sözleşmesi sona eren Sırp stoper Nikola Maksimovic. Napoli'nin yıllık 1,2 milyon avroluk önerisine karşılık 1,7 milyon avro talep eden ve olumsuz cevap alınca kulüpten ayrılma kararı alan 29 yaşındaki oyuncuya üç senelik sözleşme teklif edildi. Milan ve Inter'in de listesindeki tecrübeli stoper düşünmek için süre istedi. 

Her dönem stoper 
Türkiye Gazetesinin haberine göre; Ali Koç başkanlığında her transfer döneminde en az bir stoper takviyesi yapan Fenerbahçe, EURO 2020 sonrasında Attila Szalai için büyük bir teklif gelmemesi hâlinde gelecek sezonki planlaması Szalai-Maksimovic ikilisi doğrultusunda yapıyor.

Napoli'ye 25 milyon avro karşılığında Torino'dan transfer ettiği Maksimovic özellikle geriden oyun kurma konusundaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu bu sezon takımıyla 27 maça çıkarken Sırbistan Millî Takımı’nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

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