Altın yükselmeye devam eder mi? Tunç Şatıroğlu ons altında fırsat seviyeyi verdi

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Yükselişin devamını bekliyorum' diye Şatıroğlu, ons altında alım fırsatı seviyeye işaret etti.

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Gram altın fiyatlarında dolarda oluşan volatilite güçlü duruş sergiletiyor. Dün 519.5 liraya kadar yükselen gram altın sabah saatlerinde 517 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimi değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından bir analizde bulundu. Uzman Tunç Şatıroğlu, kademeli alıma vurgu yaptı.

İşte Şatıroğlu'nun açıklamaları;

"Altın rağmen Quarels'ın açıklamalarına sınırlı tepki verdi. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor.

Satışlar 1885'e kadar yani 4 saatlik grafikteki Kaufman ortalamasına kadar sürerse iyi bir alım fırsatı olur. Yön yukarı,yükseliş devam ediyor.

'Yükselişin devamını bekliyorum'

Gram altında yükseliş trendi güçlü olduğu için kademeli alım öneriyorum ve yükselişin devamını bekliyorum. Bir sonraki direnç 540'ta olup, prensip olarak dirence yaklaşılınca alım yapılmasını önermiyorum. Yani biraz daha beklemeniz durumunda kademeli alım da uygun olamayacaktır. Dolar-TL görünümünde bir değişiklik yok.

Benzer ülke para birimlerindeki pozitif hava şimdilik yükselişi zayıflatıyor ama tersine çeviremiyor. Düşüşler alım fırsatı. 8,32'nin altını beklemiyorum. Dün Randal Quarles'ın açıklamalarından sonra ABD 10 yıllık faizlerinde bir miktar artışla birlikte değerli metallere satış geldi. Bu etkinin uzun sürmesini beklemiyorum ama bir iki gün değerli metaller baskılanabilir, ABD 10 yıllıkarı artabilir." İddiasında bulundu