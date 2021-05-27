1960 darbesine ait özel belgeler! İdama gidecek eşe 100 kelimelik mektup!

Adnan Menderes'in ve 2 bakanın idam edilmesiyle sonuçlanan 1960 darbesine ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. O belgelere CNN TÜRK ekibi ulaştı.

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CNN Türk ekibi, 27 mayıs 1960 darbesinden kalan eşyalara ulaştı. Kol saati, resimler, ve kol düğmeleri, hepsi ait olduğu dönemden, yani 1960 darbesinden izler taşıyor. Tarihçi Ahmet Anaplı anlattı:

Adnan Menderes'in Yassıada'ya mahkum olarak gittiğinde kolundaki askerlerin el koyduğu saati bugün hala bizim elimizdedir. Adnan Menderes'in Yassıada’ya mahkum olarak götürüldüğünde beyaz gömleğinde bu kol düğmeleri vardı. Bütün subaylara şu alyanslar takdim edilmiştir. Alyansların içinde malumunuz evliler bilir evlilik tarihi yazar. Bunların içinde 27 mayıs 1960 yazıyor.

Adnan Menderes'in, Yassıada'da yargılandığı zaman kullandığı savunması da o eserler arasında.

Hiç sergilenmemiş eserler

" Adnan Menderes’in koluna giren nöbetçi subayın kolluğu bizim elimizde..."

Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes'e dönemin ismiyle Yassıada'yı ziyaret etmesi durumunda uyması gereken kurallarla ilgili bir talimatname verildi. İşte bu talimatnamede 7 kural yer alıyor. O talimatlardan en çarpıcı olanıysa: 3. madde idama gidecek olan bir eşe bir eş 100 kelimeyi geçmeyecek bir mektup yazması isteniyor. Nasıl olur? 100 kelimeyle duygular ifade edilebilir.Bir diğer eşya ise, Adnan Menderes'in idam edildiği gece, Celal Bayar'ın Kur'an okuduğu cüz: Adnan Menderes idama gidiyor. Celal Bayar koğuşunda bu idamı seyrediyor. Ve eline bir cüz alıyor. Kuran'ı Kerim okumaya başlıyor. Kuran-ı Kerim sesi gelince Celal Bayar'ın koğuşu basılıyor. Darp ediliyor. Ve elindeki cüz alınıyor. İşte Celal Bayar'ın okumuş olduğu elinden zorla alınan cüz bu cüzdür.

CNN TÜRK'ün ulaştığı en önemli eserlerden biriyse, askerler tarafından hazırlanan 1960 darbe Anayasası... Tarihçi Anaplı şöyle devam etti:

Bu ilk defa türk televizyonlarında yayınlanacak imzalara bakar mısınız? Türk münevverleri, Türk askerleri efendim türk siyasetçileri... burada kimler kimler yok. Bu isimler daha sonraki dönemlerde Türk demokrasi tarihinde demokrat olarak çalışmış ve çaba göstermişlerdir. Bir diğer özel belgeyse: Adnan Menderes'in idam edilme kararını veren hakimlere sizi tebrik ediyoruz çok güzel bir iş çıkarttınız yazan ve cumhuriyet senatosu özel logolu mektuplar ve tebriknameler gitmiş.