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Japon devi Mitsubishi Türkiye’ye yeni yatırım kararı aldı

Japon devi Mitsubishi Türkiye’ye yeni yatırım kararı aldı

Mitsubishi’nin resmi sitesinden duyurulan haberde Japon devi, Türkiye’ye 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak.

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Yeni yatırım, şirketin yeni tanıtımını yaptığı havadan suya ısı pompası (ATW) teknolojisi üzerine olacak. Şu anda Manisa’daki üretimde yapılan yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesi yeni yatırımla 1 milyon adede ulaşacak.

Dünya gazetesinin haberine göre yeni üretim, Ağustos 2022’de faaliyete başlayacak.

Avrupa'daki ilk tesisi

Manisa’da kurulan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle kurulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Tesiste şu anda 160 kişi çalışıyor. 

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