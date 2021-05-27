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Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi akrabalarının otelinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi akrabalarının otelinde ölü bulundu

MERSİN'den Diyarbakır'a, miras paylaşımı için gelen Faysal A. (54), Sur ilçesinde akrabalarına ait otelde kaldığı odada personel tarafından ölü bulundu.

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Miras kalan mal varlıklarının paylaşımı için Mersin'den Diyarbakır'a gelen Faysal A., akrabalarına ait, merkez Sur ilçesindeki otele yerleşti. Bu sabah uyandırmak için odaya giren otel çalışanları, Faysal A.'yı yatağın kenarında yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla odaya gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Faysal A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Faysal A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Faysal A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

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