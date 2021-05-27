Koronavirüste normalleşme takvimi ortaya çıktı! İşte maskesiz oturulacak yerler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapılacağını açıklamasının ardından taslak çalışma ortaya çıktı. İşte normalleşmede atılacak olası ilk adımlar.
Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.
Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.
Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.
Peki 1 Haziran’da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar Hürriyet gazetesinde Meltem Özgenç imzasıyla yayımlandı.