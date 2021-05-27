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Aydın'da ağrıları dinmeyince hastaneye gitti! Doktorlar gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı
Aydın'da ağrıları dinmeyince hastaneye gitti! Doktorlar gözlerine inanamadı

AYDIN'da yaşayan Nurcihan Öğmen'in (65), mide şikayeti nedeniyle özel bir hastanede geçirdiği operasyon sırasında karnında makas unutuldu.

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Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nda yaşayan Nurcihan Öğmen (65), 5 Mart 2021’de Kuşadası'ndaki özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Hastanede yapılan ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen Öğmen’in ağrıları hiç dinmedi. Durumu doktoruna bildiren Öğmen buradan sonuç alamayınca 3 Mayıs 2021’de Söke Devlet Hastanesi’ne müracaat etti. Burada hastaya çekilen röntgeni inceleyen doktorlar gözlerine inanamadı. Hastanın 2 aydır karnında unutulan makas ile yaşadığını fark eden doktorlar Nurcihan Öğmen'i ameliyata alarak kadının karnında unutulan makası çıkardı.

Nurcihan Öğmen, avukatı Mehmet Korkut aracığıyla mide ameliyatını gerçekleştiren doktor ve özel hastane hakkında dava açtı. Yapılan ihmal ve dikkatsizlik sonucunda mağduriyet yaşadığını dile getiren Öğmen “Ne derdimi anlatabildim, ne de acımı. Benim başıma geldi, başkası yanmasın. Doktora defalarca gidip durumu anlatmama rağmen beni geçiştirdi, sen naz yapıyorsun diyerek başından attı” ifadelerini kullandı.

“Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimden geleni yapacağım”
Nurcihan Öğmen'in eşi Kubdettin Öğmen ise konuyu yargıya taşıdıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını belirterek “Şimdi konuyu yargıya taşıdık, şu anda savcılığa dilekçeyi verdik, olay mahkemeye intikal etmiştir. Biz diyoruz ki kimse bu mağduriyeti yaşamasın. 2 ay boyunca kimse bizi dinlemedi. Yahu hastanın şikayeti var ve sürekli gelip dile getiriyor, insan hiç ilgilenmez mi? Bir film çekmez mi” diye konuştu.

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