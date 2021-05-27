Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Akşener' tepkisi: Düşmanlaştıran dili reddediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki sözlerini eleştirdi

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sözlerinin siyasette gerilime neden olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, Twitter'dan nezaket uyarısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in, Rize’nin İkizdere ilçesine yaptığı ziyaretin öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler siyasette yeni bir gerilim ve tartışmaya neden olmuştur.

Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isterim ki siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, rakipleridir. Siyasi liderler ise üslup ve yaklaşımlarıyla topluma öncü ve örnek olması gereken kişilerdir.

Bu çerçevede siyasette rekabetle birlikte nezaketi de inşa etmek hepimizin öncelikli görevidir. Elbette buna en fazla özen göstermesi gereken temsil ettiği makam itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanıdır.

"Kullanılan sözler üstlendiği makamın sorumluluğundan uzak''

Siyasilerin ve sorumlu kişilerin kutuplaştırıcı söz ve söylemlerden uzak durması grektiğini kaydeden Karamollaoğlu, sosyal medyadaki sıralı olarak yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Milletimizin moral ve motivasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde; seçmeni rencide edici ve toplumu kutuplaştırıcı söylemlerin ne ülkemize ne de milletimize faydası yoktur.

Saadet Partisi olarak rekabete evet diyor ama tehdit eden, kutuplaştıran, düşmanlaştıran dili reddediyoruz.

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının bugün Sayın Akşener’e yönelik sarf ettiği; 'Daha neler olacak neler, bunlar daha iyi günler' ifadesi üstlendiği makamın sorumluluğundan çok uzaktır.

Sayın Erdoğan’ı bu dil ve yaklaşımı bir an evvel terketmeye ve temsil ettiği “Cumhurbaşkanlığı makamına” yakışır bir üslup ve yaklaşım ortaya koymaya davet ediyoruz."