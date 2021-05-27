Bakan Fatih Dönmez: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır ve Kırklareli'de 3 yeni kuyuda petrol keşfettiklerini duyurdu.

Abone ol

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" dedi.

Bakan Dönmez'in paylaşımına göre Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusunda günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusunda 3 bin ve Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyusunda 1000 varil üretim yapılacak.