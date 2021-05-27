Ümraniye'de korkunç olay! Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar etti

ÜMRANİYE’de kız arkadaşıyla tartışan Serdar T. (42), evinin önünde pompalı tüfekle intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Korkunç olay, saat 11.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan Serdar T., kamyonetiyle evinin önüne geldi. Aracını park ettikten sonra da yanında taşıdığı pompalı tüfekle intihar etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak, inceleme yaptı.

İntihar haberini alıp olay yerine gelen T.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serdar T.'nin cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.