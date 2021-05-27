Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Eylül-ekim aylarında maskeleri çıkartabiliriz

TÜRKİYE haziran ayı itibarıyla yoğun bir aşılama programına giriyor. Uzmanlar yüzde 70 aşılama olduğu takdirde sonbahar aylarında maskelere veda edileceğini söyledi. İşte milyonları yakından ilgilendiren haberin detayı...

Abone ol

Türkiye, salgınla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız verdi. Koronavirüs salgınına karşı aşılamada kullanılacak Alman BioNTech aşılarının yeni dozları da dün Türkiye'ye ulaştı. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üstündeki herkes aşılanacak. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yüzde 70 aşılama olduğu takdirde maskelere veda edileceğini söyledi.

Aşılamanın toplumsal bağışıklık sürecine etkilerini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul TRT Haber yayınında değerlendirdi.

"Sonbaharda maskelerin çıkabileceğini öngörüyoruz"

Aşıların gelmeye başlamasıyla önemli bir sürece girildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ertuğrul, bir an önce toplumsal bağışıklığın yüzde 70’in üzerine çıkması gerektiğini anlattı.

Aşı randevularına gitmenin de önemli olduğu ve vatandaşların randevularına gitmesi gerektiğinin altını çizen Ertuğrul, sonbaharda rahatlamak ve maskeleri çıkartabilmek için bağışıklığın artması gerektiğini belirtti:

“Maskeleri çıkartmaya başlayabilmemiz için yüzde 70 toplumsal bağışıklık oranını tutturabilmemiz gerekiyor. Aslında mRNA aşısının geliyor olması da bizim için sevindirici. Çünkü yapılan çalışmalar, yurt dışındaki gerçek veriler de şunu göstermiş durumda; sadece hastalıktan korumakla kalmıyor aynı zamanda bulaşıcılığı da engelliyor. Bu anlamda da yurt dışının gerçek yaşam verileri böyle bir toplumsal bağışıklığı kazanmamız durumunda maskeleri çıkartabileceğimizi gösteriyor.”

“Haftalık veri haritasında 100 binde 10’un altına düşmeliyiz”

Vatandaşların aşılansa da tedbiri elden bırakmamalarına dikkati çeken Prof. Dr. Ertuğrul, haftalık açıklanan 100 binde olgu oranlarının önemli olduğunu vurgulayarak, “Salgını kontrol altına almış olmamız için açıklanan bu haritalarda 100 binde 10’un altına Türkiye ortalaması olarak düşmüş olmamız gerekiyor” dedi.