BIST 1.414
DOLAR 8,50
EURO 10,38
ALTIN 516,36
HABER /  POLİTİKA

11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Demirören Haber Ajansı
11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

HDP'li 10 milletvekili ve bağımsız 1 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Abone ol

Yasama Dokunulmazlığı’nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Telafi eğitimi takvimi 2021-2022 MEB hangi sınıflar katılacak?
Dehşet anları görüntülendi! 6 katlı binanın çatısından atlayan İrem hayatını kaybetti
İzmir'de vatandaştan Ali Babacan’a “Davanı sattın” tepkisi!
Bursa'da sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Elazığ'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Eylül-ekim aylarında maskeleri çıkartabiliriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail'e ceza' açıklaması
Karneler verilecek mi 2021 karneler yüz yüze mi verilecek?
AA: Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi
Abdi İbrahim, İSO 500 listesinde 8 basamak birden yükseldi
Yorumlar 1 yorum