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Dehşet anları görüntülendi! 6 katlı binanın çatısından atlayan İrem hayatını kaybetti

Dehşet anları görüntülendi! 6 katlı binanın çatısından atlayan İrem hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da, İrem Zeynep K. (19), 6 katlı bina inşaatının çatısından atlayarak yaşamına son verdi. İrem Zeynep'in intiharı, cep telefonu kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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Ailevi sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen İrem Zeynep K., 6 katlı bina inşaatının çatısına çıktı. Çatıda İrem Zeynep'i görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada İrem Zeynep K. atladı.

Beton zemine düşen ve ağır yaralanan İrem Zeynep K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kız doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

İrem Zeynep K.'nin intiharı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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