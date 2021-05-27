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Iğdır'da vahşet! Apartmanın bodrum katında bulunan sandıktan kadın cesedi çıktı

Iğdır'da vahşet! Apartmanın bodrum katında bulunan sandıktan kadın cesedi çıktı

IĞDIR'dan son gelen haber kan dondurdu. 5 katlı bir apartmanın bodrum katında oluşturulan özel bölümünde bulunan sandıkta çürümüş kadın cesedi bulundu. Polis, soruşturma başlattı.

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IĞDIR'da, apartmanın bodrum katında, fayanslarla oluşturulan özel bölümdeki sandığın içinde kısmen çürümüş kadın cesedi bulundu. 

Topçular Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmana, öğle saatlerinde ihbar üzerine giden polis ekipleri, fayanslarla oluşturulan özel bölümü fark etti. Buradaki sandığı gören ekipler, içinde kadın cesedi olduğunu belirledi.

Kısmen çürüdüğü belirtilen cansız beden, savcının olay yeri incelemesinin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla otopsi için devlet hastanesi morguna götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.

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