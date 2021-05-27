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Tümer Metin far çetesinin kurbanı oldu

Tümer Metin far çetesinin kurbanı oldu

Eski milli futbolcu Tümer Metin’in lüks otomobilinin farlarını, mahalleye dadanan hırsızlık çetesi çaldı. 50 bin lira zarara uğrayan Tümer Metin, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de futbol oynayan eski milli futbolcu Tümer Metin, bir hırsızlık çetesi tarafından soyuldu. Akşam saatlerinde aracını Ulus'taki evinin önüne park eden Tümer Metin, sabah Porsche Panamera marka otomobilinin iki ön farının olmadığını fark etti. Eski futbolcu durumu polise bildirdi. Aynı gerekçeyle karakola başka mağdurlar da başvurmuştu. Tümer Metin dahil çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; tespit edilen yirminin üzerindeki çete üyesi hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Metin, sanıkları görmediğini ancak zararının 50 bin lira olduğu söyledi. Eski futbolcu zararının kasko tarafından ödendiğini belirterek şikayetinden vazgeçti.

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