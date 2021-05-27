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Lille'den ilk fire, Milan'dan ilk imza

Lille'den ilk fire, Milan'dan ilk imza

Milan, Lille kalecisi Mike Maignan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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İtalyan ekibi, Lille'den kaleci Mike Maignan ile 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. İtalyan basını, Milan'ın 25 yaşındaki kaleci için Lille'e 15 milyon Euro ödeyeceğini yazdı. 

İtalya Ligi'ni ikinci bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Milan, alt yapıdan yetişen 22 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma'yla yolları ayırmıştı. Milan'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Donnarumma, kulüpten ayrılma kararı almıştı. 

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