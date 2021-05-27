Marmara'daki deniz salyası kabusu ABD'de haber oldu

Küresel ısınma, aşırı avlanma ve kirliliğin artmasıyla Marmara kıyılarını son birkaç aydır örten ve halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, uluslararası basının gündemine taşındı. ABD'li The Washington Post tarafından yapılan haberde; balıkçıların aylardır balık yakalayamadığı ve deniz salyasının su yüzeyinin 30 metre altına ulaşarak binlerce balık, mercan ve salyangozun ölümüne neden olduğu ifade edildi.

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The Washington Post'un haberine göre; Marmara Denizi'ndeki balıkçılar, aylardır balık tutamıyorlar. Bunun nedeni ise halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen kalın, yapışkan bir maddenin su yüzeyinde yüzerek ağlarını tıkaması ve iç denizde bulunan balıkların gerçekten yenmek için güvenli olup olmayacağı konusunda şüpheler uyandırması…

Bilim insanları, müsilajın yeni bir fenomen olmadığını ancak küresel ısınmanın neden olduğu artan su sıcaklıklarının durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Bu durumda ise çevre kirliliği, tarımsal ve işlenmemiş kanalizasyon akışı da dahil olmak üzere birçok insan faaliyetiyle ilgili faktörün etkisi bulunuyor.

Daha önce çok sayıda Türk haber kuruluşu ve İngiliz The Guardian gazetesinin de bildirdiği gibi Karadeniz ve Ege Denizi arasında yer alan Marmara Denizi'ndeki yüksek seviyelerde nitrojen ve fosfor, 'deniz salyası' salgılayan fitoplankton popülasyonlarında bir patlamaya yol açıyor.

Bununla birlikte; müsilajın kendisinin mutlaka zararlı olması gerekmiyor ancak toksik mikroorganizmalara ve tehlikeli bakterilere ev sahipliği barındıracak bir ortam oluşturduğundan endişe yaratıyor. Ayrıca suyun yüzeyini kaplayan bir katman oluşturduğunda deniz altında oksijen seviyelerini düşürüleceğinden toplu balık ölümlerine neden olabileceği belirtiliyor.