100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları'nda bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ekvador'un Galapagos Adaları'nda 100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen bir kaplumbağa türü bulundu. Araştırmacılar, en az 80 yaşında olduğu düşünülen kaplumbağanın akrabalarını bulabilmek için yeni bir keşif programı başlatacaklarını duyurdu.

Abone ol

Dev kaplumbağa, Galapagos Ulusal Parkı ve Galapagos Koruma Alanı arasındaki ortak bir sefer sırasında takımadaların nadir bozulan üyelerinden biri olan Fernandina Adası'nda bulundu.

Yale Üniversitesi araştırmacıları, kaplumbağanın bir asırdan uzun bir süre önce soyu tükenmiş olduğu düşünülen 'chelonoidis phantasticus' türü olduğunu keşfetti.

Galapagos Ulusal Parkı tarafından yapılan açıklamada, "Yale Üniversitesi, 1906'da çıkarılan bir örnekle yapılan genetik çalışmaların sonuçlarını ve ilgili DNA karşılaştırmasını ortaya çıkardı. Kaplumbağanın 80 ile 100 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi bu kaplumbağa türünden daha fazla bulunup bulunmadığını araştırmak için çalışmalar yürütülecek. Bu, bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Yok olduğu düşülen bir türü yeniden bulduk. Kaplumbağa nüfusunun korunması programımız için bu keşif bize güç ve enerji veriyor" denildi.

Ekvador Çevre Bakanı Gustavo Manrique tarafından Twitter hesabında yapılan paylaşımda ise "100 yıldan fazla bir süre önce neslinin tükendiğine inanılıyordu! Varlığını yeniden teyit ettik" ifadeleri kullanıldı.