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Kayseri'de yerli aşı merkezinde hırsızlık! 4 bilgisayar çalındı

Kayseri'de yerli aşı merkezinde hırsızlık! 4 bilgisayar çalındı

KAYSERİ'de, Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden 4 dizüstü bilgisayar çalındı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış "Asla Covid-19 aşısıyla ilgili önemli belgeler yoktu. Öğrencilerimizin kendi araştırma bilgileri vardı." açıklaması yaptı.

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ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.

'Aşıyla ilgili bir sorun yok'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden (ERAGEM) çalınan bilgisayar hırsızlığıyla ilgili açıklama yaptı. Doktora öğrencilerine ait bilgisayarların çalındığını belirten Çalış, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından şunu ifade edebilirim: hastaneye hasta olarak gelen, daha önce sabıkası olan bir hırsız. Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezimizin iç kısmında değil, dış kısmında doktora öğrencilerine ait laptopu çalmış. Orada asla Covid-19 aşısıyla ilgili önemli belgeler yoktu. Öğrencilerimizin kendi araştırma bilgileri vardı. Zaten olay duyulur duyulmaz hırsız 2 saat içinde yakalandı. Polis teşkilatına teşekkür ediyorum. Bizim bilgi işlem uzmanlarımız laptoptaki bilgilerin aktarılması ihtimaline karşı araştırma yaptı. Laptopun kapağı bile açılmamış. Yani bilgi aktarımı asla yok. Aşıyla ilgili bir sorun yok. Adi bir hırsızlık olayı. Bu hastane bölgesinde yaşanmış bir olay. Başhekimimize talimat verdim. Bu konuyla ilgili ön inceleme başlatıldı" diye konuştu.

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