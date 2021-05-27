Japon doktor uyardı: Koronavirüsün olimpik mutasyonu ortaya çıkabilir

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Naoto Ueyama, olimpiyatların bu yaz dünyanın dört bir yanından on binlerce insanla birlikte Tokyo'da düzenlenmesinin 'olimpik' bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun ortaya çıkmasına yol açabileceğini konusunda uyardı.

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Japon yetkililer ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunların bu yıl sıkı tedbirler altında devam edeceğini duyurdu. Bununla birlikte; yabancı seyircilerin kabul edilemeyeceği, yerli izleyicilere ilişkin kararın ise gelecek ay verileceği ifade edildi. Ancak bu durum, nüfusun yüzde 5'inden biraz fazlasının aşı olduğu Japonya'da endişe yaratmaya devam ediyor.

Japonya Doktorlar Birliği başkanı Naoto Ueyama, 200'den fazla ülke ve bölgeden sporcuların katılacağı ve sekiz hafta içinde başlayacak olan oyunların ülke için bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Ueyama, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) farklı yerlerde bulunan tüm farklı mutantları yoğunlaşacak ve burada Tokyo'da toplanacak. Yeni bir güçlü varyantın ortaya çıkma potansiyelini göz ardı edemeyiz. Böyle bir durum ortaya çıkarsa Tokyo Olimpiyatları'nda virüsün bu şekilde adlandırılması anlamına bile gelebilir. Bu çok büyük bir trajedi ve 100 yıl boyunca bile eleştirilerin hedefi olacak bir şey" ifadelerini kullandı.

Japonya'daki aşılama kampanyasına yardım eden İngiltere'nin başkenti Londra'nın Nüfus Sağlığı Enstitüsü Müdürü Kenji Shibuya, olimpiyatlara özgü tehlikeleri küçümsedi. Shibuya, "Mutasyon, koronavirüsün bağışıklığı zayıflamış veya kısmen aşılanmış kişilerde uzun süre kaldığı zaman gerçekleşir. Bu yüzden bence Japonya'daki mevcut durum Tokyo Olimpiyatları sırasında olduğundan daha tehlikeli" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nın resmi ortağı Asahi Shimbun, çarşamba günü oyunların iptal edilmesi çağrısında bulunan bir başyazı yayınladı. Ancak IOC Başkan Yardımcısı Dick Pound, olimpiyatlara devam edeceklerini söyledi.

Japon kamu yayıncısı NHK ise perşembe günü geç saatlerde salgın herhangi bir rahatlama belirtisi göstermediği için hükümetin Japonya'nın büyük bölümünde OHAL'i üç hafta uzatarak 20 Haziran'a kadar sürdürmek istediğini bildirdi. Tokyo Olimpiyatları'nın başlangıcı tarihi ise 23 Temmuz olarak belirlendi.