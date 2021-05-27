MSB duyurdu! PKK'ya peş peşe büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."