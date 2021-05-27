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Rusya'da koronavirüse karşı hayvanlar da aşılanıyor

Rusya'da koronavirüse karşı hayvanlar da aşılanıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hayvanlar aşılanmaya başladı. Aşılanan hayvanların tümünde yüksek antikor gelişti.

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Rusya'da mart ayında dünyada ilk kez hayvanlar için üretilen 'Carnivac-Cov' adlı​ yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tescil edildi.

Aşının seri üretimine nisan ayında başlayan Rusya'nın Veterinerlik Gözlemci Kurumu, bazı bölgelerdeki veteriner kliniklerinin hayvanlara koronavirüse karşı aşı uygulamaya başladığını duyurdu.

Rusya Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, geçtiğimiz ekim ayında 'Carnivac-Kov' adlı aşının köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler gibi birçok türde hayvanlar üzerinde denendiğini belirterek aşının uygulanan hayvanların tümünde antikor geliştirdiğini duyurdu.

Aşının hayvanlar üzerinde yan etki oluşturmadığını da belirten Savenkov, "Çalışmalarımızın sonuçlarına göre aşının güvenliği ve yüksek antikor ürettiği yönünde sonuca ulaştık. Çünkü aşılanan hayvanların yüzde 100'ünde koronavirüse karşı antikor gelişti" dedi.

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