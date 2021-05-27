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Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı

Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı

Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim'in ekibinden ayrıldı. Davala ve Şahin, bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür ederim yolları ayırdı. Fatih Terim, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı alırsa iki yardımcı antrenör heyette olmayacak.

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Fatih Terim'in uzun süredir yardımcılıklarını yapan Levent Şahin ve Ümit Davala, istifa etti. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek yardımcılar, Galatasaray'dan ayrıldı.

Terim'le vedalaştılar

Ümit Davala ve Levent Şahin bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı.Fatih Terim, Galatasaray'da kariyerine devam ederse, Ümit Davala ve Levent Şahin teknik heyette olmayacak.

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