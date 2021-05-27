Türkiye Azerbaycan maçı golleri ve geniş özeti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız ilk ciddi provasında Azerbaycan'ı Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibin golleri Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'dan geldi. A Milli Takım ile ilk maçına Azerbaycan karşısında çıkan Halil Dervişoğlu, Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta ön direkte yaptığı kafa vuruşu ile ilk golünü attı.

A Milli Takım, Azerbaycan'ı yenerek ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayısının önüne geçti. Azerbaycan karşısında 590. maçına çıkan Türkiye, 225. galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibin 224 yenilgisi bulunuyor. Türkiye'nin 141 de beraberliği var.

Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 31 Mayıs'ta Gine ile oynayacak.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada milli takım gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde arka tarafa açılan topa Kaan Ayhan kafayı vurdu. Savunmadan dönen topa ceza sahası önünde bekleyen Orkun bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Azerbaycan öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Abbas Hüseynov'un ceza sahasına yerden gönderdiği pasta Makhmudov plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1

32. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasını ceza sahası önünde kontrol eden İbrahimli bekletmeden pasını ceza sahasındaki Sheydaev'e attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda kaleci Altay ayaklarıyla gole izin vermedi.

34. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Halil Dervişoğlu kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1

44. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Topu önünde bulan Orkun ayak içiyle sert vurdu. Kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde Merih vurdu. Kaleciden dönen topa altıpas içinde ayak koyan Kaan Ayhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada hızlı gelişen Azerbaycan atağında sağ kanatta topla buluşan Alaskarov ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay ayaklarıyla golü önledi.

79. dakikada milli takım 3. golüne yaklaştı. Kaleyi cepheden gören bölgeden kazanılan serbest vuruşta Enes Ünal topun başına geçti. Enes'in sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

90. dakikada Azerbaycan ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal sağ çaprazda dar açıda dönerek vurdu. Kaleci Balayev'den seken top kornere gitti.

Karşılaşma ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Türkiye: 2 - 1 :Azerbaycan

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

Türkiye: Altay Bayındır (Dk. 73 Gökhan Akkan), Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Efecan Karaca), Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Halil Akbunar (Dk. 84 Ozan Tufan), Orkun Kökçü (Dk. 67 Abdülkadir Ömür), Cengiz Ünder (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Enes Ünal)

Azerbaycan: Balayev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Jafarguliyev (Dk. 63 Salahli), Abbas Hüseynov (Dk. 72 Bayramov), Garayev, Makhmudov (Dk. 79 Mustafayev), İbrahimli (Dk. 63 Khachaiev), Sheydaev (Dk. 63 Ghorbani), Alaskarov (Dk. 79 Khalilzade)

Goller: Dk. 28 Makhmudov (Azerbaycan), Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 45 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 54 Medvedev, Dk. 71 Ghorbani (Azerbaycan)