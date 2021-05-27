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İzmir'de Ali Babacan’a 'davanı sattın' diyerek tepki gösterdiler

İzmir'de Ali Babacan’a 'davanı sattın' diyerek tepki gösterdiler

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Kemeraltı Çarşısı’ndaki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın “Davanı sattın” tepkisiyle karşılaştı.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir il binasının açılışına katılmak üzere İzmir’i ziyaret etti.

Açılışta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, daha sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı’na da yürüyerek gitti.

Vatandaştan Babacan'a ağır eleştiri
Yol boyunca esnaflarla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

Babacan’ın esnaflarla sohbet ettiği sırada sokaktan yürürken konuşmaya başlayan vatandaş, “Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz." dedi.

"Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem"
Babacan'a olan tepkisini dile getirmeye devam eden şahıs sözlerini, "Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. Eleştiri hakkımız var. Onu satan, yarın arkadaşını satar. Bu bir gerçek.” şeklinde sürdürdü.

Şahıs, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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