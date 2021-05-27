Genç kaleci Altay Bayındır ilk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti

Fenerbahçe'deki şut antrenmanında el bileğinde kırık oluşan ve ameliyat olduktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, ilk Ay-Yıldızlı heyecanında da sakatlık kurbanı oldu.

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Altay Bayındır'ın yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Ameliyat olduktan sonra ligin sonlarında sahalara dönen Altay, ilk milli maçında da sakatlıkla karşılaştı. Fenerbahçeli file bekçisi, 73'üncü dakikada yerini Gökhan Akkan'a bırakmak zorunda kaldı.

Mert ve Halil de sakatlandı

Milli Takımız'da sağ bek Mert Müldür ve Halil Akbunar da oyuna devam edemedi. Hazırlık karşılaşmasında üç sakat birden vermemiz, moralleri bozdu.