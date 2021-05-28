AK Partili Tevfik Göksu İBB Meclisi'nde konuşurken önce ses sonra elektrikler kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 3’üncü oturumunda, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun söz aldığı sırada toplantı salonunda elektrikler kesildi.

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İBB Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda söz alan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB yönetimini eleştirdi. Söz konusu açıklamalar sırasında salonda elektrikler kesildi ve Göksu’nun konuşması yarıda kaldı.

“Elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez”

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Göksu, “Hakikatleri duymaya CHP alışamadı. Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz.” dedi.

Kabaktepe'den tepki

Göksu'ya İBB Meclisi'nde yapılan bu davranışa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den sert tepki geldi.

Kabaktepe sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Grup Başkanvekilimiz Tevfik Göksu'nun kürsüde 2 kez konuşması kesildi. Yetmedi elektrikleri de kestiniz. Gerçeklere neden tahammül edemiyorsunuz; muhalefetinizin söz hakkını neden gasp ediyorsunuz? İstanbul’u da İBB Meclisi’ni de karanlığa hapsetmenize FIRSAT VERMEYECEĞİZ!" dedi.

Tevfik Göksu kaynağı sordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık faaliyetlerinin ele alındığı İBB Yıllık Faaliyet Raporu İBB Meclisi’nde görüşüldü. İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, kürsüde yaptığı konuşmada İBB’nin Yıllık Faaliyet Raporu hakkında görüşlerini açıklamıştı.

“Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?”

Faaliyet Raporu eleştirilerine İBB yönetiminin mali performansıyla başlayan Göksu, “Faaliyet Raporu’na bakınca bu yönetimin İstanbul için hiçbir yeni kaynak üretemediğini, mevcut kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanamadığını görmekteyiz. Seçimden önce ‘İstanbul nimet nimet’ diyerek bu ‘şehrin bütçesini iki katına’ çıkaracağını söyleyenler ne yaptılar? 2020 senesinde toplam bütçenin yüzde 26’sını kendi öz kaynaklarından üreteceğini öngördükleri hâlde, sadece yüzde 9’unu gerçekleştirebildiler. Oysa bu rakam 2018 senesinde yüzde 29 idi. Bütçenin sadece yüzde 71’i merkezî idareden gelmişti. Bu yönetim zamanında bütçenin tam yüzde 91’i merkezi idareden gelmiş, İBB ise bütçenin sadece yüzde 9'unu kendi üretebilmiş olduğuna göre İstanbul'un geri kalan kaynakları nerededir? Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?” diye konuştu.

“Paralar nerede?”

M. Tevfik Göksu, konuşmasının devamında, “CHP’li İBB yönetimi iki senede toplamda yaklaşık 123 milyar 679 milyon TL konsolide bütçe kullandı” diyerek şu soruları sordu:

- İBB yönetimi bu bütçeyi çevre yatırımlarına harcamadı. Peki paralar nerede?

- İBB bu bütçeyi engelli vatandaşlarımıza da harcamadı. O zaman paralar nerede?

- Sayın Başkan paraları sokak hayvanları için de harcamadığınıza göre paralar nerede?

- Bütçe sosyal yardımlara da ayrılmadı. O hâlde paralar nerede?

- Kültür merkezlerini, eğitim merkezlerini kapatmışsınız. Peki bütçeyi nereye harcadınız? Paralar nerede?

- Bütçeyi İstanbul’un en önemli konusu olan deprem hazırlığı için de harcamamışsınız Sayın Başkan. O hâlde paralar nerede?

- Görüyoruz ki ulaşım yatırımlarında da 0 (sıfır) çekmişsiniz. Ulaşıma da kaynak ayırmadığınıza göre paralar nereye gitti?

- Sayın Başkan, bütçeyi yatırıma da ayırmadığınıza göre nereye ayırdınız? Paralar nerede?