Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, "Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 99 ihtimalle Cumhurbaşkanı adayı" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki grup toplantısında daha önce hiç yapmadığı tarza bir konuşma yaptı. Kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken CHP lideri, kendisini dinleyen partililerine yönelik çağrıda bulundu.

"Değişikliği Türkiye'ye getirmeye hazırım"

CHP lideri, değişiklik için hazır olduğunu belirterek, "Yeni bir siyasete, fırsatlara, ekonomiye, namusa, Allah'a bir seferdir bizim seferimiz. Bu değişikliği Türkiye'ye getirmeye hazırım. Mücadeleye hazırım. Siz de hazır mısınız bu sefere?" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin bu konuşması siyaset kulislerini de hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yaktığı konuşulurken, Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki şifreleri açıkladı.

"Yüzde 99 aday Kılıçdaroğlu"

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Özkiraz, "Aylar öncesinde muhalefet masasının toplantısından ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını ve seçimi kazanacağını söylemiştim. Halen aynı düşüncedeyim. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 99 ihtimal ile aday ve yüzde 100 seçimi kazanacağını düşünüyorum" dedi.

"Tek kötümser kesim CHP"

Özkiraz'a göre İYİ Parti tabanında Kılıçdaroğlu'na destek konusunda sorun yok. Özkiraz, hatta yaptıkları anketlerde muhalefet kanadında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda tek kötümser kesimin yine CHP tabanı içinde olduğunu iddia ederek, bunun da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının heyecan yaratmayacağı kaygısından kaynaklandığını, heyecan sorunu çözüldüğünde bu kötümserliğin de kalkacağını iddia etti.

"İmamoğlu'nu bu aşamada istemezler"

Cumhurbaşkanlığı kararının Kılıçdaroğlu'nun kendi başına aldığı bir karar olmadığını, şartların onun adaylığını zorlayacağını belirterek, şu iddiada bulundu:

"Kimin aday olacağını sokaktaki seçmen değil, muhalefet partilerinin üst yönetimleri belirleyecek. Ekrem İmamoğlu, genç bir siyasetçi. Siyasi kariyerini cumhurbaşkanı olsa bile sonraki süreçte sonlandırmaz ve diğer partilerin tabanından da oy almaya devam eder. İttifakı oluşturan muhalefet partileri, uzun yıllar boyunca siyaseti domine edecek, kendi tabanlarından da oy alacak İmamoğlu gibi bir adayı bu aşamada istemezler. "

"Çok açık ve net bir şekilde aday olacağını açıklamış"

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı ise Kılıçdaroğlu'nun bir süreden beri cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında mesajlar verdiğini belirterek, bunda sonbaharda bir erken seçim beklentisinde olmasının da etkili olduğunu söyledi.

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasıyla ilgili "Kılıçdaroğlu zaten aday olabileceği konusunda çıkışlar yapıyordu. Ancak ittifak ortakları ne der diye merak ediliyordu. Şimdi soru şu: İttifak ortaklarıyla anlaştı mı? Çünkü çok açık ve net bir şekilde aday olacağını açıklamış. Bu kararını parti örgütüne açıklıyor" değerlendirmesinde bulundu.