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Kilise cami sinagog tek çatı altında! Alman Meclis Başkanı FETÖ'cülerle aynı törende

Kilise cami sinagog tek çatı altında! Alman Meclis Başkanı FETÖ'cülerle aynı törende

Berlin’de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında yer almasını öngören, FETÖ’nün de desteklediği ‘Bir Ev’ projesinin temeli atıldı. Almanya Meclis Başkanı’nın da katıldığı törene Dışişleri’nden tepki geldi.

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Almanya’nın başkenti Berlin dün skandal görüntülere ev sahipliği yaptı. Cami, sinagog ve kilisenin bir arada yer almasının planlandığı, İslam ayağı terör örgütü FETÖ tarafından desteklenen projenin temel atma törenine Almanya’nın Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de katıldı.

2011 yılında gündeme gelen ‘House of One’ isimli projeye, Türkiye’deki 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası Ankara’nın tüm itirazlarına rağmen İslami camiayı temsilen sadece FETÖ’nün Almanya’daki görünen yüzü olan ‘Diyalog ve Eğitim Vakfı’ derneği katıldı. 47 milyon Euro’luk projeye federal hükümet 20 milyon Euro, Berlin eyaleti ise 10 milyon Euro destek verirken, kalan kısım bağışlarla sağlanıyor.

FETÖ Almanya imamı Aymaz mesaj yolladı

FETÖ’nün Almanya’daki iletişim yüzü olan Diyalog ve Eğitim Vakfı Yöneticisi Ercan Karakoyun da katıldığı törende imam olarak yer alan Kadir Sancı da haham Andreas Nachama ve papaz Gregor Hohberg ile dua etti. Alman Meclis Başkanı’nın bir ara Karakoyun ve Sancı ile sohbet ettiği görüldü. YouTube’da canlı yayınlanan temel atma törenine Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde olan FETÖ Almanya imamı Abdullah Aymaz da video mesajı yolladı.

Ankara: Vahim hata

Dışişleri Bakanlığı, skandal törenle ilgili “Bu proje, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına hizmet eder” açıklaması yaptı. FETÖ’nün Almanya’da yaşayan Müslümanları hiçbir şekilde temsil edemeyeceği vurgulanan açıklamada “Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan dönülmesi ve projede Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesidir” denildi. (Uğur Ergan/Hürriyet)

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