BIST 1.406
DOLAR 8,57
EURO 10,45
ALTIN 520,80
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 3 stoper için transfer kararı! Yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de 3 stoper için transfer kararı! Yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de savunmada 6 oyuncunun bulunmasıyla sebebiyle en az 3'üyle yolların ayrılması planlanıyor.

Abone ol

Yeni sezona yeni yönetim ve şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan F.Bahçe’de stoperde isim bolluğu olsa da en dertli bölge de yine burası gözüküyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Sadık, Zanka, Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Szalai’li kadroda Sadık’ın ayrılmasına kesin gözle bakılırken hayal kırıklığı yaratan Lemos ve Tisserand ile vedalaşmanın yolları aranacak.

Bu 3 oyuncudan Sadık’ın sözleşmesi 2022’de Lemos ve Tisserand’ın 2023 Haziran’da sona eriyor. EURO 2020 de Macaristan formasıyla sahne alacak Szalai’nin formunun ve piyasasının artması beklenirken Danimarka milli takımına çağırılan Zanka’nın süre alıp başarılı olması takımın yeni teknik direktörünün eline rahatlatacak. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz ise Emre Belözoğlu’nun en güvendiği isimlerin başında geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın kabusu gerçek oldu! Tüm planları altüst etti
Japonya'da kargo gemisi battı! 3 kişi kayıp
Osmaniye'de imam ile cami cemaatinin namaz tartışması karakolda bitti
Ankara'da doktora bıçaklı saldırı! Fahrettin Koca duyurdu
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti
AK Partili Tevfik Göksu İBB Meclisi'nde konuşurken önce ses sonra elektrikler kesildi
Kilise cami sinagog tek çatı altında! Alman Meclis Başkanı FETÖ'cülerle aynı törende
Adana'da tefecilere şafak vakti operasyon çok sayıda gözaltı var
İzmir'de hastane önünde silahlı saldırı: 4 yaralı
İzmir'de suya zam ne zaman olacak? Tunç Soyer açıkladı
Yorumlar