Galatasaray'ın kabusu gerçek oldu! Tüm planları altüst etti

Galatasaray, Villareal'in UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 2 değil, 3 ön eleme maçına çıkacak. Cimbom ilk ön elemede seri başı olamayacağı için zorlu rakiplerden birisi ile eşleşmek durumunda kalacak.

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İspanyol ekibi Villarreal’in UEFA Avrupa Ligi’ni kazanması Galatasaray’ın işini zorlaştırdı. 19 Haziran’da yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulu bekleyen ve henüz 2021-22 sezonu için teknik direktörü de bulunmayan Galatasaray’da tablo daha da güç hale geldi.

Sarı kırmızılılar, Villarreal’in kupayı kaldırması ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde iki değil, üç ön eleme oynayacak. Ve Galatasaray, ilk ön eleme turunda seri başı olamayacak. Sarı kırmızılılar ilk turda seri başı olmadığı için birbirinden zorlu 3 takımdan biri ile eşleşecek. Celtic, PSV Eindhoven ya da Sparta Prag, Cimbom’un ilk ön elemede rakibi olacak.

Takımı kim hazırlayacak

Kura çekiminin 16 Haziran’da yapılacağı eleme turunun ilk maçları 20-21 Temmuz’da, rövanşı ise 27-28 Temmuz tarihinde oynanacak. Galatasaray bu nedenle sezonu erken açmak zorunda kalacak. Sarı kırmızılılar, ön eleme turundan 5 hafta önce yani 12-13 Haziran’da sezonu açmayı planlıyordu. Ancak Fatih Terim’in seçimli genel kurul netleşene kadar verdiği net ayrılık mesajı, başkan Cengiz’in “Terim’le çalışmam” resti ve 19 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen seçim sonrasında Galatasaray takımının hangi teknik adam, teknik heyetle top başı kararı alacağı ise tam bir soru işareti.

12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak en az 30 milyon Euro’luk gelir anlamına gelirken, Galatasaray’ın ön elemeye nasıl ve ne şekilde hazır olacağı bu en büyük soru işareti olarak öne çıkıyor. Bunun en önemli nedeni takımda toplam 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

2 isimle anlaşıldı

Şu anda sarı kırmızılıların teknik direktörünün kim olacağı belirsizliğini korurken, kadrosunda sadece kontratlı 18 futbolcu bulunuyor. Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşan G.Saray’da, gönderilmesi planlanan Falcao ile Feghouli de kadroya dahil edildiğinde 20 sözleşmeli futbolcusu bulunuyor.