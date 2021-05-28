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Diyarbakır'da 'bombalı araç' paniği

Diyarbakır'da 'bombalı araç' paniği

Diyarbakır’da, ’dur’ ihtarına uymayan plakasız bir araç takibe alındı. Kısa süreli kovalamaca sonuca aracı durduran şahıs elindeki çantayı araziye atıp kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Zanlı güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanırken, araziye attığı çanta da kontrollü bir şekilde patlatıldı.

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Olay, Diyarbakır-Mardin yolu üzeri havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik güçlerinin şüphelendiği plakasız araç ’dur’ ihtarına uymayınca takibe alındı. Kısa süreli kovalamacada araçta bulunan bir şahıs aracı yol kenarına bırakarak içerisindeki çantayı attıktan sonra kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Kontollü olarak patlatıldı
Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde şahıs yakalanırken, araçtan atılan çantanın içerisinde bomba olduğu iddiası ekipleri alarma geçirdi. Yolun trafiğe kapatılması ile beraber olay yerine gelen bomba imha ekipleri kıyafetlerini giydikten sonra fünye ile çantayı kontrollü olarak patlattı.

Şüpheli yakalandı 
Patlama sonrası araç çevresinde detaylı inceleme yapılırken yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere terörle mücadele ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Çantada ne olduğu öğrenilemezken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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