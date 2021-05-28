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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güne saat 05.45’te Isparta’nın Gönen ilçesinde gül işçileriyle birlikte gül çiçeği toplayarak başladı.

Gönen Belediyesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Burdur’a geçti.

Kılıçdaroğlu, Burdur programı dönüşünde 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalça Tepe’de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti
Ziyareti sırasında anıt mezara çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, dua etti.

Daha sonra anı defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, merhum Süleyman Demirel’in yeğeni Nihal Demirel Atasagun ile telefonda görüştü.

Taziye ziyaretinde bulundu 
Kılıçdaroğlu, anıt mezar ziyaretinin ardından koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden İyi Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek’in ailesine taziye için Eğirdir’in Beydere köyüne geldi.

Burada merhum Mustafa Şimşek’in eşi Meral Şimşek’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, taziyelerini iletti.

Ziyaretin ardından Eğirdir Gölü kıyısında su seviyesinin çekilmesiyle ilgili de bilgi alan Kılıçdaroğlu, Ankara’ya doğru hareket etti.

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