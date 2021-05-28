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Görünmez heykel şaşırtan fiyata sarıldı! Alıcıya sadece...

Görünmez heykel şaşırtan fiyata sarıldı! Alıcıya sadece...

İTALYA'da heykeltraş Salvatore Garau'nun “Io sono” (Benim) adlı görünmeyen eseri açık arttırmada 15 bin Euro'ya (yaklaşık 155 bin TL) alıcı buldu.

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İtalya’da görünmeyen heykel binlerce Euro'ya alıcı buldu. İtalyan heykeltraş Salvatore Garau'nun “Io sono” (Benim) adlı görünmeyen eseri Milano'da bulunan Art-Rite müzayede evinde 6 bin Euro fiyatla 18 Mayıs'ta açık arttırmaya çıkarılmıştı. Sanatseverlerden biri açık artırmada, materyalsiz eser için 15 Euro (yaklaşık 155 bin TL) ödedi. Alıcıya, maddi olmayan eser ile ilgili sadece orijinalliğinin kanıtı olan garanti belgesi verildi.

Garau eserinin satışı hakkında yaptığı açıklamada, "Müzayede reddedilemez bir gerçeğe tanıklık etti. Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre boşluğumuzu boşaltıp geriye hiçbir şey kalmasa bile hiçbir şeyin ağırlığı yoktur. Bu nedenle yoğunlaşan ve kısacası içimizde parçacıklara dönüşen enerjiye sahiptir” dedi. Garau, görünmez eserini daha önce, Milano'daki Scala Meydanı'nında düzenlenen sergisi dahilinde bir beyaz çerçeve içerisinde sergilemişti.

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