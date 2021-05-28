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CHP'li belediyede skandal atama! Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kızı hukuk işleri müdürü olmuş!

CHP'li belediyede skandal atama! Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kızı hukuk işleri müdürü olmuş!

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kızı Ezgi Yıldız’ın İzmir Torbalı Belediyesi’nin Hukuk İşleri Müdürü yapıldığı ortaya çıktı. Halkla ilişkiler mezunu olan Yıldız bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci...

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Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı.

Yıldız ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü olması büyük şaşkınlık yarattı.

Halkla ilişkiler mezunu ve öğrenci

Sabah'ın özel haberine göre 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu oldu.

Sürekli "Liyakat" vurgusu yapan CHP Genel Merkezi'nin Torbalı Belediyesi'ndeki arka arkaya yapılan bu atamalara sessiz kalması dikkat çekti.

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