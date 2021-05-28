Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istediği ücret ortaya çıktı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'a teklif yapmaya hazırlanıyor. İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, Sergen Yalçın ile İzmir'in tatil ilçesinde görüşme yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da bugün başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelecek. Bu arada Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan talep ettiği ücret de belli oldu.

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Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün icra kurulu üyesi Cenk Sümer, dün Yalçın'la Çeşme'de ön görüşme yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; görüşmenin olumlu sonuçlanması beklenirken, Sergen Yalçın'a önerilecek mukavelenin 3 yıllık olduğu bildirildi. Sergen Yalçın'ın sezon başına 2.3 milyon Euro istediği öğrenildi.

''Para harcatmadım''

Sergen Yalçın, önceki gün A Spor'a verdiği demeçte, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederken şunları söylemişti: "Ekonomik sorunlar var, pandemi var. Lig başlayalı 6 hafta olmuş. Eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor. Biliyoruz ama konuşmuyoruz. Ben sadece işime konsantre oldum. Kulübe zorluk yaşatmadım, en başarılı olduğum konu bu. Para harcatmadım. 2 tane genç kaleciyle oynadım. Beşiktaş'a 20 yaşında sol bek kazandırdım." ifadelerini kullandı.