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Fenerbahçe'de kalıcı tek isim belli oldu! 3 forvet yolda

Fenerbahçe'de kalıcı tek isim belli oldu! 3 forvet yolda

Fenerbahçe yönetimi gönderilecek isimleri belirledi. Geride kalan sezonda gol kısırlığı çeken Cisse, Thiam, Samatta ile kiraya verilen Frey ve Âdemi’ye kulüp aranıyor.

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Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği sürerken yönetim bir taraftan da gönderilecek isimler üzerinde çalışıyor. Sportif direktör olarak başladığı sezonu teknik direktör olarak noktalayan Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda takımda yaşanacak değişim daha çok forvet bölgesinde olacak. Yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ali Koç, “Takımın yüzde 70’i hazır. Birkaç dokunuşla şampiyon olacak bir ekip kuracağız” sözlerini kullanmıştı. Yönetim forvet hattını yeniden inşa edecek.

En az üç transfer
‘Tanzanya Canavarı’ olarak lanse edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Samatta için kulüp aranıyor. Papiss Cisse’nin profesyonel futbolu bırakması, Thiam’ın ise büyük ihtimalle eski takımı Kasımpaşa’ya dönmesi bekleniyor. Kiralandığı Belçika ekibi Beveren’de 31 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Frey’den beklenti ise bonservis geliri elde etmek. Takımda kalacak tek forvet ise bu sezon ligde 12 gol atıp 5 de asist yapan Enner Valencia olacak. Sarı lacivertlilerin en az üç forvet transferi yapacağı öğrenildi.

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