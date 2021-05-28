BIST 1.410
DOLAR 8,55
EURO 10,43
ALTIN 520,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nesli tehlike altında! Sivas'ta görüldü: İnsanların gözüne...

İhlas Haber Ajansı
Nesli tehlike altında! Sivas'ta görüldü: İnsanların gözüne...

SİVAS'ta nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan Kafkas Boynuzlu Engereği görüntülendi.

Abone ol

Sivas’ın Hafik ilçesi Tozanlı vadisinde yayla evine giren Salih Özdemir ve yanındakiler, konaklamak için girdikleri evde ilginç bir yılanla karşılaştı. Özdemir'in cep telefonu ile görüntülediği yılanın, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan Kafkas Boynuzlu Engereği olduğu anlaşıldı. Özdemir'in bir süre görüntülemeyi başardığı yılan daha sonra uzaklaşarak doğasında kayboldu.

Salih Özdemir, bu yılanı görüntülemenin kolay olmadığını ifade ederek, “Yaylaya geziye çıkmıştık. Konaklayacağımız eve vardığımızda kapıyı açtığımda tam olarak eşiğin ön tarafından Kafkas Boynuzlu Engereğini gördüm. Yöremizde bilinen zehirli yılan türlerinden biri değil aslında. Fakat ben bildiğim için hemen uzaklaştım. Kendi imkanlarımızla onu dışarı çıkardık. Biraz inceledikten sonrada doğal yaşamına tekrardan kavuşturduk. Bu yılanı görüntülemek kolay bir olay değil. İnsanların gözüne görülmeyen yerlerde yaşarlar” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'de göstermelik seçimi oyların yüzde 95'ini alan Esad kazandı
Deniz Seki kaç yaşında son hali nasıl kaç kilo verdi?
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon
Meral Akşener kaç çocuğu var oğlu Fatih Akşener kiminle evli?
Yeni bir vurgun vakası! Ava Premium'a erişilemiyor! SPK'dan suç duyurusu
Tam kapanma işe yaradı! Ordu'da vakalar yüzde 75 azaldı
Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener kimdir meğer solcuymuş
Demirtaş, HDP’li bakan için ne dedi? Abdülkadir Selvi yazdı: Şakası yok Ak Parti ciddiye almalı
Korkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıt
Hatay'dan acı haber! Otomobilin çarptığı iki kardeş hayatını kaybetti
Yorumlar