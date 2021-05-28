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Atila Sertel eşi Ziynet Sertel neden öldü kaç yaşındaydı?

Atila Sertel eşi Ziynet Sertel neden öldü kaç yaşındaydı?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti. Bir süredir kanser ile savaşan Ziynet Sertel'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini üzdü. Peki gazeteci ve yazar olan Zeynep Sertel kimdir, kaç yaşında ve ne kanserinden öldü?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Ziynet Sertel kanser hastalığı ile verdiği savaşı kaybetti ve yaşamını yitirdi. Ziynet'imi kaybettim paylaşımı yaparak acısını duyuran Atila Sertel'in eşi Ziynet Sertel merak konusu oldu. Peki kimdir Ziynet Sertel, neden öldü, ne kanseriydi? 

CHP İzmir Milletvekili Oktay Sındır, Ziynet Sertel'in yaşamını yitirmesine dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Sındır paylaşımında, “Sevgili dostum, yol arkadaşım, milletvekilimiz Atila Sertel'in değerli hayat arkadaşı gazeteci, yazar Ziynet Sertel'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, Atila vekilimize, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

Öte yandan, yarın Bornova Kazımdirik Mahallesi Fidanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ziynet Sertel'in son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Atila Sertel: Ziynet'imi kaybettim 

CHP'li milletvekili Atila Sertel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ZİYNET’İMİ KAYBETTİM. Sevgili eşim Ziynet Sertel’i 28 Mayıs Cuma günü Bornova Fidanlık Camii’nde ikindiden sonra kılınacak cenaze namazı sonrası Bornova Mezarlığı’nda toprağa vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Atila Sertel kimdir: 

23 Temmuz 1956'da Eskişehir'de doğdu. Baba adı Ali Osman, anne adı Cemalile'dir.

Gazeteci-Yazar; Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Çeşitli gazetelerde serbest muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yazarlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı seçildi. Basılmış 2 kitabı vardır. Sertel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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